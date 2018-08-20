Apple готовится к анонсам в сентябре

Конкуренты яблочников успели представить свои флагманы. Новым iPhone придется теперь соперничать с такими топовыми новинками, как Huawei Mate 20, LG V40 и Sony Xperia XZ3.

Samsung даже обошел Apple на самом перспективным рынке – в Китае. Сейчас самым успешным производителем обещает стать Samsung, компания показала Galaxy Note 9. Продажи начнутся в октябре.

Станут ли анонсы американцев в сентябре преимуществом или неудачей, мобильный мир узнает в ближайшие дни. В сентябре компания запускает очень широкий ассортимент продуктов.





Ожидаются три новых iPhone, 12,9, 11 и 10,5-дюймовые iPad Pro, iPad Mini 4, новый MacBook Pro с Kaby Lake. Разработчик обещает также выпустить AirPower в продажу в 2018 г.