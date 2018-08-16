Смартфон Huawei Mate 20 ожидается в сентябре

Китайцы готовят первое устройствj, оснащенное Kirin 980. Онлайн площадка Giztop открыла страницу для нового лота — Huawei Mate 20. Новый аппарат анонсирован в июле.

Этот Android-смартфон базируется на свежей версии ОС Google. Продавец указал стоимость телефона — $999. Модель использует AMOLED-дисплей 6,3 дюйма, 8 ГБ ОЗУ, 256 Гб флэш-память, оптику Leica 40 Мп, селфи камеру 20 Мп.





Есть и домашняя оболочка — EMUI 9. Работает смартфон от батареи 4200 мАч. Производитель ускорил релиз продукта. Mate 20 должен был выйти в продажу в октябре.