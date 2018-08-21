Huawei решает судьбу своего суббренда Honor

Китайские производители шаг за шагом встраивают свою стратегию на рынке. Потребовалось время и усилия, чтобы производители сделали узнаваемыми свои суббренды.

Huawei выпустил свой суббренд Honor, который уже успешно работает на свою репутацию автономно. Такую же политику проводят Oppo с брендом Realme, Xiaomi с именем Pocophone.





Однако Huawei объявила о пересмотре своих планов относительно выпуска Honor. В компании говорят о том, что этот суббренд начинает негативно влиять на продажи основного бренда.

Снимет ли Huawei с рынка Honor покажет время, однако миллионы пользователей явно будут разочарованы.