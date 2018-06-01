Смартфон Samsung Galaxy S10 получит экранный сканер

Южнокорейский Samsung Electronics, по информации ETNews, ожидаемый свой 10-й флагман из модельного ряда Galaxy S оснастит сканером на дисплее. Чтобы войти в смартфон, нужно будет приложить палец на панель.

Инсайдер рассказал, компания интегрирует ультразвуковой чип, предложенный Qualcomm. Юбилейная серия составлена из двух прототипов S10 и S10+, она в пилотном варианте называлась Beyond. Кстати, серии S9 и S8 именовались Star и Dream соответственно.





Ожидается, что S10 получат Infinity Display панели. Если предположения подтвердятся, то новый Samsung станет первым фирменным аппаратом компании с дактилоскопическим сканером. В эту серию разработчик может добавить и 3D-оптику с улучшенными опциями распознавания лица. Новшество позволит обогатить библиотеку анимированных эмодзи с 3D-картинками. Флагман могут анонсировать на CES 2019 в Лас-Вегасе.