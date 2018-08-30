Представлен смартфон Sony Xperia XZ3

Японский разработчик представил Sony Xperia XZ3. Пользователей обрадовало множество сюрпризов. Аппарат позаимствовал характеристики ведущих флагманских телефонов.





Модель Xperia XZ3 имеет 6-дюймовый ЖК-экран – 2880х1440 пикселей. Оснащенный Snapdragon 845 смартфон теперь отличается отличной производительностью.

Самым приятным подарком для фанатов серии Xperia будет двойная оптика с 48 Мп. Единственным «недостатком» аппарата является небольшой объём памяти – всего 4 ГБ RAM, отмечают эксперты на IFA 2018.



