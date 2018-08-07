В Европе Huawei вытесняет Apple

Китайцы уже вытеснили у себя «дома» Apple, теперь они нацелились на европейский сегмент. В Европе Huawei, как в Китае, не сможет предлагать дешевые смартфоны. Ведь увеличение цены происходит за счёт развития технологий. Нельзя забывать и то, что импорт облагается налогом. Также растет курс доллара. Эти факторы стали причиной снижения покупательской способности европейцев.

У Apple продажи падают, но компания остается самой прибыльной – её стоимость составляет $1 трлн. Huawei сейчас может похвастаться динамикой продаж, а особенно быстро расходятся представители линейки P20, которые обогнали по продажам iPhone.





Если продажи у Apple замедляются, то продажи Huawei выросли. Нынешнее положение может изменить выход новых айфонов. Если ожидаемые iPhone будут представлены и успешно проданы, то Huawei и Apple займут первое место на европейском рынке, а это будет большим успехом для китайцев.