Стоимость смартфона Sony Xperia XZ2 резко упала

Японский смартфон представлен на Mobile World Congress, сейчас продается в Европе. Релиз смартфона может состояться ещё в некоторых странах, но японцы намерены уйти с рынков Ближнего Востока и Африки.

Xperia XZ2 предлагался за 799 евро, за короткое время стоимость аппарата упала. Сейчас телефон на Амазон продается со 38% скидкой – модель можно заказать за 499 евро.





Впервые Xperia XZ2 использует Full HD + Sony экран. Он оснащен 19-мегапиксельной оптикой, стереодинамиками, батареей 3180 мАч и Snapdragon 845.