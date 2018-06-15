Смартфон OPPO Find X засветился до официального выпуска

OPPO не избежала участи Apple, которая страдает от традиционных утечек до официального рендера, пишет Teknoburada. Модель Find X ждет своего анонса, который состоится 19 июня.

Рассекретили устройство в Индии. Аналитик Ишан Агарвал рассказал о характеристиках флагмана. Большая часть функций аппарата были известны из предыдущих утечек.





Согласно данным, Find X получает 6,4-дюймовый OLED-экран – 2340Х1080 пикселей, Snapdragon 845 и батарею 3730 мАч, а также внушительный объём памяти: 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ROM. Цветовое решение корпуса: холодный синий и жгучий красный.



