Новый король мобильного мира - Samsung Galaxy Note 9

Представлен новый галактический представитель Samsung. Великолепное мероприятие прошло в Нью-Йорке. Новое поколение аппарата больше по стилистике подходит к браслету компании. Инженеры поместили сканер отпечатков под камерой сзади.

Galaxy Note 9 получил Super AMOLED 8,9 дюйма и Exynos 9810. Умная камера позволяют разнообразить опции фотографирования. Ручка S Pen делает настоящие чудеса – её можно использовать даже в качестве затвора камеры. В аппарате теперь используется Bluetooth, позволяющий управлять им дистанционно.





S-Pen работает удаленно — дальность действия составляет 10 м. Ручка заряжается за 40 сек. и работает 200 часов без подзарядки. Samsung обещает запустить специальное приложение для S-Pen, чтобы открыть новые возможности данного элемента.