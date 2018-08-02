OnePlus лидируют по продажам премиальных смартфонов

Сегмент премиум смартфонов в Китае не очень популярен среди пользователей, которые больше покупают аппараты среднего уровня. Классическими лидерами этого рынка всегда считались Apple и Samsung.

Неожиданно на этом сегменте в лидеры вышли смартфоны OnePlus, которые продаются лучше, чем iPhone. Премиальные OnePlus также лидируют в Индии – это тоже один из самых массовых рынков в мире.

Компания улучшила показатели в двух рынках на рекордные 446%. Сейчас OnePlus занимает 40% рынка, оттеснив Samsung, которая имеет 34% доли. Apple довольствуется лишь 14% рынка. Китайский разработчик успешно продает модели OnePlus 6 и 5T.





Напомним, ранее доля Samsung и Apple на рынке премиальных аппаратов в Индии составляла 95%.