Смартфон Samsung Galaxy Note 9 имеет функцию охлаждения

Южнокорейцы имеют весьма печальный опыт, связанный с перегревом комплектующих смартфона. Samsung готовит выход ожидаемого Galaxy Note 9. Эксперты говорят, что именно это устройство получит эффективное охлаждение.

Аппарат может получить Snapdragon 845, Exynos 9810, работающие на максимальных возможностях. Хотя желание увеличить производительность не согласуется с планами сделать устройства более компактными. Тонкие смартфоны выглядят отлично, но в корпус будет перегреваться без мощной системы охлаждения.





Пока разработчикам не удавалось встроить подобную массивную систему. Поэтому выход Galaxy Note9 может стать громким. Устройству приписывают эффективную возможность, которая не допустить перегревание при подключении к аппарату внешнего монитора.