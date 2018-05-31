Представлен безрамочный смартфон LG V35 ThinQ

LG Electronics показала LG V35 ThinQ. Безрамочный аппарат — совершенно новый с обновленной аппаратной системой и смарт-опциями.

LG использовал возможности умных технологий в ThinQ, который стал продолжением модели V30S ThinQ. Прототип лидирует в классе мультимедийных смартфонов.

Флагман имеет 6-дюймовый экран на OLED – 1440Х2880 пикселей, селфи-камеру 8 Мп, Snapdragon 845, ОЗУ 6 ГБ, ROM до 128 ГБ, батарею 3300 мАч, Android 8.1. Флагман отличается суперкачеством звучания с поддержкой чипа Hi-Fi Quad DAC с инновационным преобразователем.





Глава LG Хван Чон Хван отметил, тщательно созданные обновления позволили разработчику повысить комфортность и производительность бренда. V35ThinQ – прекрасное устройство для фанатов полных и мощных мультимедийных продуктов.