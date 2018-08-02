Apple стала самой прибыльной компанией - Тим Кук ликует

Apple уступает лидерство на рынке компании Samsung. Однако по прибыли она обошла своего традиционного конкурента. Разработчик айфона возглавил список по финансовым результатам за 2018 г.





По сообщениям, «продажи Apple упали», хотя производитель заработал больше всех. Компания начала использовать другую стратегию, чтобы увеличить продажи яблочники просто расширили географию своей экосистемы и продаж.

Выручка американского производителя — $53,3 млрд. Компания увеличила долю на рынках мира на 53%. Если в США прирост прибыли составил 40%, то глобальный релиз позволил довести прирост прибыли на 60%. За апрель-июнь было продано 40 млн. айфонов и 11 млн. айпадов, что оказалось чудом даже для самой Apple.