Китайские производители смартфонов меняют ситуацию на рынке

Время господства Apple и Samsung уходит в прошлое. Эксперты отмечают, что рынок смартфонов переживает дисбаланс. Китайские производители оказывают огромное давление на лидеров.





Huawei и Oppo сегодня следуют собственным правилам, создавая свои сегменты, а Xiaomi придерживается другой стратегии, активизируя усилия на биржах.

Huawei и Xiaomi пока повторяют в своих продуктах детали дизайна Apple, а Oppo и Vivo разрабатывают свою стилистику. Так, в китайских Vivo NEX и Oppo Find X на данный момент 90% пространства на экране активно используется разработчиками.

Однако в краткосрочной перспективе китайцы не смогут обогнать Samsung и Apple, которые сейчас работают над тем, как сделать более доступными для массового пользователя свои модели.