Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Свежие материалы

Последние обзоры

Последние новости
Новая мышка Genius DX-110 всегда готова к работе
Новая мышка Genius DX-110 всегда готова к работе.

Компания Genius у российского потребителя ассоциируется с недорогими продуктами, которые просто и удобны в ежедневном использовании.  Наверняка многие из нас помнят этот бренд со времен своих первых компьютеров, мышек и клавиатур. Действительно, большинство продуктов компании можно отнести к бюджетным решениям. Сегодня я предлагаю Вашему вниманию новую проводную мышку от Genius – модель DX-110. Она не перегружена дополнительными функциями, но обеспечивает комфортную и продуктивную работу каждый день дома и в офисе.
Кинорегистратор. Обзор NEOLINE Wide S53
Кинорегистратор. Обзор NEOLINE Wide S53. Nokia N9 — удивляет! Слухи подтвердились и наконец-то компания выпустила смартфон который начнет эру полностью сенсорных телефонов.
Как мы запустили новейшую соц.сеть для обмена гаджетов и не только
Как мы запустили новейшую соц.сеть для обмена гаджетов и не только. Мини-телефоны становятся все более популярны и копания HTC не намеренна отставать от других производителей, которые уже выпустили мини модели.
Квадратный, практичный. Обзор видеорегистратора Neoline Cubex V50
Квадратный, практичный. Обзор видеорегистратора Neoline Cubex V50. Кажется, еще чуть-чуть и уже ничего нового нельзя будет придумать и предложить притязательным покупателям на рынке планшетных устройств.
Смартфоны-2013: яркость прежде всего
Смартфоны-2013: яркость прежде всего. Samsung выпустила планшет Samsung Galaxy Tab устройство является логическим продолжением «звездной» линейки компании.
19.01 Полное погружение: игровой монитор AOC AGON с изогнутым экраном и поддержкой NVIDIA G-SYNC
17.01 XYZprinting продемонстрировала на CES 2017 новые 3D-принтеры, 3D-ручку и камеру для «закаливания» фотополимерных изделий
17.01 TOSHIBA ПРЕДСТАВЛЯЕТ CANVIO FOR SMARTPHONE – НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ СМАРТФОНОВ
17.01 Блоки питания Cooler Master MasterWatt Lite 230V
16.01 ARCHOS 55b Platinum: новый смартфон от ARCHOS уже в России
13.01 Новый 40-дюймовый монитор Philips: самый большой 4К монитор с изогнутым экраном на рынке
13.01 Новинки Deepcool на выставке CES 2017
12.01 Kingston удваивает емкость самого большого на сегодняшний день USB-накопителя, выпуская флешку объемом 2ТБ
11.01 Mad Catz® представила новую игровую периферию на выставке CES Showstoppers
10.01 Камера видеонаблюдения EZVIZ C2W: никаких сюрпризов дома
09.01 HyperX представила на CES 2017 первую игровую мышь Pulsefire и новую игровую клавиатуру с RGB-подсветкой
28.12 Праздник приближается: новогодние цены на видеорегистраторы Mio
Все публикации лентой
Архив: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Новинки

Посетите наш каталог телефонов или воспользуйтесь нашими рецептами подбора: планшеты, смартфоны и коммуникаторы, сенсорные телефоны, телефоны с Wi-Fi, телефоны с GPS
Iconia Tab B1-A71
Iconia Tab B1-A71		 Ascend W1
Ascend W1		 Xperia ZL
Xperia ZL		 One Touch Idol Ultra
One Touch Idol Ultra		 One Touch Scribe HD-LTE
One Touch Scribe HD-LTE
Ascend Mate
Ascend Mate		 Discover
Discover		 Evo 7
Evo 7		 One Touch Idol
One Touch Idol		 One Touch Scribe X
One Touch Scribe X
Ascend D2
Ascend D2		 Evo 7 HD
Evo 7 HD		 One Touch T
One Touch T'Pop		 One Touch Scribe HD
One Touch Scribe HD		 K900
K900

Последние вопросы и ответы

Подскажите пожалуйста где приобрести сотовый телефон Samsung SGH T-500?

Не могу найти в продажах для себя сотовый телефон Samsung SGH T-500. Подскажите пожалуйста где можно его приобрести?

Не могу установить год на телефоне Samsung SGH-C140 Дату и число установила. а год 2016 не устанавливается, выдает "Неправильная запись

Не могу установить год на телефоне Samsung SGH-C140 дату и число установила. а год 2016 не устанавливается. выдает неправильная запись. есть сомнения, что производитель не думал, что такой телефон доживет до 2016 года и не внес в память 2016 год. Что делать?

На IPhone 5S пишет, что недостаточно места, однако я всё удалила, но что телефон, что комп говорят "недостаточно места".

Но что телефон, что комп говорят "недостаточно места"... в надежде на лучшее я его перезапустила, но всё равно... картинки, которые я удалила недавно пока находятся в папке "недавно удаленные". Прошу помогите мне... очень срочно нужна память в телефоне.

Где можно скачать инструкцию по пользованию телефоном Nokia 1100 .

Необходимо произвести замену номера телефона SMS-центра MTS на номер 79147991000.

Накрутка лайков Инстаграм.

Здравстуйте!Искал программу для лайков Инстаграм, нашел здесь кучу сайтов http://at.at.ua/index/nakrutka_lajkov_instagram/0-38 но с телефона очень неудобно, хоть и айфон. Где взять бесплатную программу?

Не запускаются мобильные игры

На днях купил айфон 6 и столкнулся со странной проблемой. Не могу запустить мобильные игровые автоматы как на станице http://avtomaty-nadengi.com/mobilnye_igrovye_avtomaty. Все зависает на этапе загрузки. На других порталах тоже самое. Что делать?
Все вопросы и ответы

Популярные темы вопросов

123 Acer Alcatel Alcatel One Touch Idol Ultra Alcatel OneTouch 525 Alcatel OT-990 AMOI Android Anycool Anycool T828 Apple Asus BenQ-Siemens BlackBerry BlackBerry 7290 BlackBerry Storm 9500 Bluetooth bluetooth 1.5 2.0 CDMA Fly Fly B500 Fly E146 Fly iq440 GigaByte GigaByte GSmart MS800 Google google play GSM Haier Hi-tech nokia c7-00 HP HP Veer 4G HTC HTC Trinity htc wildfire s Huawei Huawei Ascend W1 Huawei U7520 I-TRAVEL I-TRAVEL LM-801 iPhone iPod IrDa Jimm Lenovo Lenovo P700 LG LG CT810 Incite LG E730 LG GX500 LG KM900 LG KP105 LG Optimus Black P970 LG SD910 LG U8330 Linux maemo Micromax Micromax A110 Microsoft miniSD Mitsubishi Motorola Motorola Photon 4G MB855 Motorola XOOM Media Edition MZ505 mp3 ms800 NEC Nokia Nokia 1100 Nokia 2690 Nokia 500 Nokia 5130 XpressMusic Nokia 5500 Sport Music Edition Nokia 5530 Nokia 6151 Nokia 6560 Nokia 7370 Nokia 9300 Nokia C5 5MP Nokia C5-00 nokia lumia 810 Orange Orange Atlanta Orange Barcelona Orange San Francisco Palm Panasonic Pantech PC Suite Philips Philips Savvy DB Premier Premier C120 Sagem Samsung Samsung Ego S9402 Samsung FlipShot (U900) Samsung Galaxy S Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch Samsung Galaxy S scLCD I9003 Samsung Galaxy Y S5360 Samsung GT-B5722 Samsung GT-S5230 Samsung I997 Infuse 4G Samsung S3350 Samsung S5360 Galaxy Y Samsung S5610 Samsung S5670 Galaxy Fit Samsung SCH-U540 Samsung SGH-B130 Samsung SGH-E420 Black Samsung SGH-E480 Samsung SGH-L870 Samsung SGH-T500 samsung SGH-X160 Samsung SGH-X300 Samsung Vodafone 360 M1 Sendo Sharp Sharp Aquos SH8298U Siemens Siemens CF 75 Skype SMS Sony Sony CMD-Z7 Sony Ericsson sony Ericsson Mix Walkman Sony Ericsson W20i Symbian Toshiba Usb Phone Parent Utel Vertu Vodafone Voxtel WAP WiFi Windows wma ZTE ZTE R221 Австралия алд Билайн видео Вирус Входящие бесплатно драйвер запрет вызовов Игры игры samsung инстаграм Инструкция Контент КПК Кряк лайки Мегафон Мобильное ТВ Мобильный интернет Москва Моторола Фотон МТС мтс 635 МТС Business 840 накрутка Настройка И-нета настройка телефона нокиа 6300 отказано в доступе пароль плеер плей маркет плейлист проблемы со звуком программа Программы прошивка Реклама Смартфон США Тарифы телефон Samsung телефон samsung SGH-M310 тихий хочу купить Эротика
Эфир
Теги
Архив

Прямой эфир
Показать все разделы

О Мобильном путеводителе

Мобильный портал "Мобильный Путеводитель" посвящен мобильной сотовой связи и всему что с ней связано. Огромная база мобильных телефонов с подробными характеристиками, описаниями и отзывами. В нашем каталоге вы сможете узнать о телефоне почти все, найти людей у которых был этот мобильник, посмотреть вопросы и ответы по выбранной модели, сравнить цены выбранного сотового телефона в разных магазинах и приобрести телефон по самой низкой цене.


Кроме этого мы каждый день публикуем анонсы новых моделей, которые еще не появились в продаже. Таким образом вы можете уже сегодня узнать о новых мобильных телефонах или технологиях, которые только выйдут на рынок в ближайшем будущем. А существующие модели телефонов и планшетов мы стараемся рассматривать в обзорах. Обзоры содержат описание плюсов и минусов данной модели, детально описывают функционал девайса и изобилуют множеством фотографий модели в различных ракурсах.


Если у вас есть вопрос по какому либо аспекту сотового телефона — задать вопрос можно в нашем сервисе вопросов и ответов. На этот вопрос ответят люди которые уже сталкивались с подобной проблемой. Не забывайте, что и вы можете принять участие в обсуждении вопроса и помочь другим людям своими ответами. Если вы хотите пообщаться с "единомышленниками" и обсудить какой-либо мобильный телефон — посетите наш форум или найдите интересные обсуждения в клубах.


Основная наша задача — предоставить вам объективную информацию о телефонах и всевозможных гаджетах.

А также...

Так же рекомендуем: СМС приколы и розыгрыши
© Mobime.ru, 2006-2013
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты