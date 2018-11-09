Huawei начинает продажи Mate 20 RS Porsche Design

Компания ранее обещала объявить дату релиза своего имиджевого телефона. Huawei, видимо, решила получить максимальную выгоду от выпуска линейки Mate 20. Она стала самой успешной в истории производителя.





В сентябре были представлены сразу несколько представителей этой популярной серии: Mate 20 (базовый), 20 Pro и 20 X. Смартфоны предназначены для самых разных рынков и пользователей. Теперь выходит самая шикарная версия, произведенная совместно с Porsche Design – это люксовый аппарат Mate 20 RS.

Первыми обладателями устройства станут жители Великобритании, там модель будет доступна с 16 ноября. Вот на домашнем рынке телефон стоит ожидать с 17 ноября. Huawei решил начать релиз дорогостоящей модели со Старого Света. В компании не уверены, что модели стоимостью более 2000 евро могут себе позволить большинство китайских абонентов. Кстати, Huawei ранее запускала в Европе телефон совместно с Porsche Design – модель создана на базе Mate RS.





Особенности продукта: 6,39-дюймовый дисплей — 3120x1440 пикселей, Kirin 980, 8 Гб/256-512 Гб, карта NM, Android 9 и EMUI 9, камера 20 и 40 Мп, фронтальная – 24 Мп, под экраном датчики распознавания лица и пальца, стереодинамики, батарея 4200 мАч.

Стоимость аппаратов:

— за версию 8 ГБ/256 ГБ — 1695 евро

— за 8 ГБ/512 ГБ — 2095 евро.