Официально представлен смартфон Oppo A3S

Ресурс TeknoBurado сообщает, достойные флагманы в ассортименте Oppo не появлялись с 2014 г. Четвертое место в ТОПе производителей Поднебесной компания уступила Xiaomi.

Сейчас разработчик занимает 5-е место в списке производителей смартфонов среднего поколения. Поэтому выход Oppo A3S не остался незамеченным.





Пользователи внимательно изучают характеристики Oppo A3S: IPS дисплей - 6,2 дюйма, Snapdragon 450, оптика 8 и13 Мп, аккумулятор 4230 мАч, Android 8, ColorOS 5. Смартфон получил фиолетовый и красный корпуса.