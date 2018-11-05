Huawei прокомментировала ситуацию с бракованными Mate 20 Pro

Все бракованные смартфоны компания начала менять по гарантии. В комментариях пресс-службы производителя говорится, что некоторые смартфоны были оснащены дисплеями, на которых цвета по бокам отображаются искаженно, сообщает Gizchina.





Huawei установила, что брак выявлен только в определенных дисплеях, которые для Mate 20 Pro закупаются у производителя LG Display. Компания сотрудничает с другим поставщиком – компанией BOE. В этих экранах искажения не замечены. Обнаружилась и другая проблема – несколько пользователей жалуются, что их экраны иногда зеленеют.

В Финляндии компания уже меняет новинки с обнаруженной «особенностью». Выпущены также пресс-релизы о замене бракованных аппаратов в России и Великобритании.

Напомним, промышленный гигант выпустил свою флагманскую пару в начале месяца. Mate 20 Pro назван сегодня лучшим телефоном в мобильном мире. Оказалось, что самый идеальный телефон все-таки имеет недостатки. Первый раз проблема обнаружилась после семи дней начала релиза. Все бракованные аппараты будут обмениваться бесплатно.





Компания отметила, что такое поведение для гибкого экрана является нормальным. Huawei не считает эту ситуацию проблемой. В будущем, если пользователи сочтут не комфортным использование таких дисплеев, то они могут обратиться в центры компании.