Samsung Galaxy Note 9 получит аккумулятор ёмкостью 3850 мАч

Недавно появились сведения, что Galaxy Note 9 будет оснащён Infinity Display 2.0, таким же, как у S9, но с более прочным защитным стеклом и рамкой вокруг него.





Возможно, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран — сейчас на эту тему ходят упорные слухи. Что касается процессора, то здесь вне конкуренции Exynos 9810 и Snapdragon 845. Было бы удивительно, если Samsung специально создаст новую камеру для Note 9, поскольку в S9 с этим всё в порядке.





Единственная загадка на сегодняшний день — аккумулятор. Его размеры должны увеличиться по сравнению с предшественником. Блогер Ice universe, который периодически сливает информацию о новинках в Twitter, сообщает, что ёмкость батареи составит 3850 мАч (у Note 8 — 3300 мАч). Кроме того, он подтверждает наличие в Note 9 встроенного подэкранного дактилоскопического датчика.