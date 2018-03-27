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Клуб: Samsung
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    Samsung Galaxy Note 9 получит аккумулятор ёмкостью 3850 мАч

    Недавно появились сведения, что Galaxy Note 9 будет оснащён Infinity Display 2.0, таким же, как у S9, но с более прочным защитным стеклом и рамкой вокруг него.

    Возможно, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран — сейчас на эту тему ходят упорные слухи. Что касается процессора, то здесь вне конкуренции Exynos 9810 и Snapdragon 845. Было бы удивительно, если Samsung специально создаст новую камеру для Note 9, поскольку в S9 с этим всё в порядке.

    Единственная загадка на сегодняшний день — аккумулятор. Его размеры должны увеличиться по сравнению с предшественником. Блогер Ice universe, который периодически сливает информацию о новинках в Twitter, сообщает, что ёмкость батареи составит 3850 мАч (у Note 8 — 3300 мАч). Кроме того, он подтверждает наличие в Note 9 встроенного подэкранного дактилоскопического датчика.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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