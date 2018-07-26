Покупатели Samsung Galaxy Note 9 получают подарки

Специальные бонусы ожидают всех европейских пользователей при покупке Galaxy Note 9. По данным TeknoBurada, до начала релиза есть еще несколько дней, но уже известны цены и дары, которые обещает поставщик.

После оформления предзаказа пользователь вместе со смартфоном получает смарт-часы Gear S3, бесконтактную гарнитуру Gear IconX или подставку для подзарядки. Конечно, самым значимым бонусом станут часы, хотя акция будет меняться в зависимости от региона.





Galaxy Note 9 будет доступен в коричневом, черном и синем оболочках. Стоимость моделей: 128 GB — 1050 евро и 512 GB — 1249 евро.