Смартфон Meizu 16 – изменились цена и характеристики

Официально представлен Meizu 16 – аппарат засветился весной. Теперь производитель объявил стоимость телефона, известны и его технические возможности. Прототип должен стать самым дешевым флагманом.

Версия с 6/64GB оценивается в $395, с 6/128GB – в $439 и с 8/128GB – с $483.

Meizu 16 оснащен AMOLED-экраном 6-дюймов, датчиком отпечатков пальцев, Snapdragon 845, камерами Sony 12 и 20 Мп, батареей 3010 мАч, Android 8.1, Flyme OS. На экране отсутствует привычный вырез.





Предзаказ начинается 16 августа, первая продажа запланирована в Китае.



