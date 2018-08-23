Компания Xiaomi рассказала о своей прибыли

Второй квартал только завершился, не все производители раскрыли свои финансовые отчеты. Но Xiaomi поделился своими результатами продаж с общественностью.

Xiaomi за апрель-июнь смогла реализовать 32 млн. аппаратов, а выручка составила $4,5 млрд. Больше половины прибыли китайцев составляет доход от релиза смартфонов.

Более $10 млрд. компания заработала от продаж других интеллектуальных товаров: телевизоры, фитнес-продукты, бытовые приборы.





Чистая прибыль Xia

omi за указанный период составила $2,1 млрд. На биржевых операциях компания потеряла 7,6 млрд. юаней.