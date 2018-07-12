Смартфон Sony Xperia XZ3 имеет четыре камеры

Sony часто радует мобильный мир инновационными аппаратами. Так, японцы первыми представляли сенсорные камеры для смартфонов. Также разработчик стал пионером в использовании двойной задней оптики. Идея реализована в модели Xperia XZ3.

Что доказывает последовательность производителя в усовершенствовании своих камер в телефонах. Sony Xperia XZ3 – это ёще один шаг в улучшении мобильной оптики.





Sony Xperia XZ3 получает четыре камеры. Аппарат готовят к показу на IFA 2018. Выставка пройдет в августе. Набор камер будет размещен следующим образом: 2 — на лицевой и 2 на задней части. Таким образом, впервые именно Sony поставит в смартфон двойную фронтальную камеру.