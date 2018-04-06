Samsung Galaxy Note 9 получит новый дизайн

Samsung Galaxy Note 9, сведения о котором ранее были обнаружены на GeekBench, появился в новом концептуальном видео дизайнерской компании DBS Designing Team на одноимённом канале Youtube, и этот телефон имеет совершенно отличный от других устройств данной модели дизайн.





Смартфон кажется более квадратным и угловатым, чем его предшественники. Стеклянная панель теперь присутствует на обеих сторонах, стилус выглядит очень симпатично, стал шире и короче. Кроме того, он получил дополнительные уровни чувствительности.





Дисплей QHD+ Super AMOLED диагональю 6,3 дюйма почти не имеет рамок. Похоже, инженеры смогли интегрировать датчики под стекло, сканер отпечатков пальцев также находится в нижней части экрана. Водостойкий смартфон оснащён операционной системой Android P и 8 ГБ оперативной памяти. Хорошей новостью является то, что Galaxy Note 9 стал более тонким, хотя и получит аккумулятор большей ёмкости.