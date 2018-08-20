Пользователи ожидают выход OnePlus 6T

Поставщик должен ответить, когда будет доступен OnePlus 6T? Напомним, OnePlus 6 от дочерней компании Vivo очень ждали на рынке. Ведь слухи только подогревали интерес к новинке.

История повторяется уже с OnePlus 6T, хотя ни эксперты, ни ритейлеры не имеют точных данных о характеристиках модели 6Т. Известно лишь, что этот OnePlus получит некоторые характеристики популярного Huawei P20 Pro, например смартфон будет оснащен трехкамерной оптикой и безрамочным экраном.





Релизом OnePlus 6T будет заниматься T-Mobile – это означает, что устройство поддерживает 5G.



