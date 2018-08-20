Пользователи ожидают выход OnePlus 6T

Поставщик должен ответить, когда будет доступен OnePlus 6T?  Напомним, OnePlus 6 от дочерней компании Vivo очень ждали на рынке. Ведь слухи только подогревали интерес к новинке. 

История повторяется уже с OnePlus 6T, хотя ни эксперты, ни ритейлеры не имеют точных данных о характеристиках модели 6Т. Известно лишь, что этот OnePlus получит некоторые характеристики популярного Huawei P20 Pro, например смартфон будет оснащен трехкамерной оптикой и безрамочным экраном. 


Релизом OnePlus 6T будет заниматься T-Mobile – это означает, что устройство поддерживает 5G. 


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