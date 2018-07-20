Рекорд Huawei – продано 100 млн. смартфонов

Huawei решил стимулировать продажи новых аппаратов Nova 3 и 3i, поэтому компания торжественно отметила свой рекорд – производитель реализовал 100 млн. смартфонов, заявил глава компании по выпуску потребительских товаров Ричард Юй.

Данный показатель говорит о том, что китайцы смогут побить свой же рекорд, продав до конца 2018 г. 200 млн. аппаратов.





Huawei с 2015 года легко преодолевает планку 100 млн.: впервые это произошло в декабре 2015 г., затем в октябре 2016 г. и сентябре 2017 г. В этом году Huawei справилась с задачей уже в июле. Компании удалось увеличить поставки на 51%.

За месяц реализовано 6 млн. Huawei P20 и P20 Pro, а модель P20 Lite стала самой продаваемой — 7 млн. Успешные продажи продолжаются, а ближайшие дни пользователей ждет другой сюрприз – серия Mate 20.