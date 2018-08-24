Смартфон Elephant Vivo копирует дизайн флагманских аппаратов

Ожидаемый Elephant Vivo будет выпущен в стиле китайских флагманов. Хотя новинка Vivo не является топовой моделью.

Китайские производители телефонов кардинально изменили дизайн смартфонов за несколько лет. Если изменения начались с модели Vivo NEX, то с Oppo Find X дизайн аппаратов достиг невероятных измерений. Сегодня пользователи привыкли тройной камере и бескаркасному экрану.

Разработчик в Elephant Vivo установит двойную камеру на лицевой части. Камера аппарата напоминает винтовую конструкцию оптической системы Oppo. В сеть просочились лишь изображения деталей конструкции аппарата, данные о функциональных возможностях устройства не обнародованы.





По оценкам, Elephant Vivo – это представитель сегмента среднего уровня.