Смартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился в сети

Xiaomi сейчас является лидером домашнего мобильного сегмента. Динамика спроса на смартфон Mi Max 2 позволил производителю укрепить свое положение на рынке.

Ходили слухи, что серию аннулировали, а модель Mi Max 3 можно не ожидать. Teknoburada пишет, работа над выпуском Mi Max 3 продолжается. Аппарат засветился под кодом M1807E8S.

Технические подробности Mi Max 3 не уточняются. Хотя есть некоторые утечки. По слухам, в комплектацию Mi Max 3 включены чип Snapdragon 710 и батарея 5000 мАч (или ещё мощнее).

Появился снимок со стеклом экрана. На картинке можно рассмотреть небольшой вырез на панели.





Утверждается, что китайцы могут отложить выпуск нескольких продуктов из-за выхода Mi 8. Возможно, Xiaomi придерживается определенной бизнес линии до вхождения на рынок ценных бумаг. Напомним, многие китайские производители мобильников планируют выставлять свои акции на биржах.