Смартфон Meizu 16X станет хитом продаж

Gizchina утверждает, неанонсированный Meizu 16X может быстро завоевать рынок. Смартфон получил самые востребованные опции: сканер под экраном, мощную батарею. Качественное звучание обеспечивают динамики.

Топ-менеджер Meizu поделился данными о Meizu 16X. Джек Вонг не подтвердил некоторые факты, например, устройство получит более слабый чип Snapdragon 710. Ранее предполагалось, что в Meizu 16X будет использован Snapdragon 845.





Meizu 16X имеет оптическую стабилизацию, что позволяет снимать качественные снимки без устойчивой опоры камеры.

В новинке будет представлен аккумулятор 3010 мАч.