Смартфон OnePlus открывает новый магазин в Европе

Производитель к открытию магазина выпускает OnePlus 6T. Пользователи смогут купить не только телефоны, но и другие аксессуары, пишет Lesechos.





Об открытии площадки OnePlus заявила на IFA 2018, первый магазин находится в Париже. Ранее компания акцентировала внимание на продажах через онлайн ресурсы. Аналогичной стратегии придерживаются Xiaomi и Huawei.

OnePlus 6T готовили к релизу этой осенью. Топ-менеджер компании Карл Пей подтвердил, что новинка станет первым продуктом в магазине. Данный аппарат уже появился в базе Евразийской экономической комиссии – это означает, что OnePlus 6T ожидается и в России.