В Европе стартовал предзаказ на Sony Xperia XZ2 Premium

Анонсированный весной Sony Xperia XZ2 ожидается в Европе. Аппарат уже продается в Америке, а раньше начался релиз в Китае.

Новый премиум аппарат имеет двойную заднюю камеру с 4K HDR. Чтобы увеличить продажи, Sony на европейском сегменте к аппарату будЕт прилагать гарнитуру. Стоимость этого подарочного комплекта – 380 евро. Обладателем смартфона с подарком Sony WH-1000XM2 могут стать покупатели, которые успеют сделать предзаказ в августе.





Аппарат Xperia XZ2 Premium можно купить за 899 евро, стоимость модели в США составляет $999 и в Китае $850. Устройство оснащено дактилоскопическим сканером и использует систему подзарядки Qi Wireless.