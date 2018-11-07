Суперзащитный чехол для смартфона Huawei Mate 20 Pro

Лучший смартфон года имеет сертификацию уровня IP68 (данная защита используется в американской армии). Видимо, разработчик посчитал эту защиту недостаточной и предлагает еще одно решение.





Модель Mate 20 Pro оснащена тремя камерами, которые отлично работают и во время видеосъёмок под водой. Чтобы быть еще больше уверенным в сохранности своего устройства, можно воспользоваться решением Huawei. Компания предлагает специальный чехол для смартфона. Подводный аксессуар используется во время дайвинга со смартфоном.

Чехол для Mate 20 Pro позволяет активировать камеру в режиме подводной съёмки в течение пяти часов, она в состоянии выдерживать давление в глубине 1 м. При этом камера сможет использовать даже интеллектуальную технологию обработки изображений, снимок получается без каких-либо дефектов. В корпусе имеются выступающие кнопки, которые облегчают работу с камерой.

Чехол пока смогут получить только китайские покупатели модели. Стоимость аксессуара составляет $86.





Напомним, третий по величине производитель смартфонов в начале ноября начал продажи Mate 20 Pro, который признан одним ииз самых успешных продуктов в индустрии. Линейка Huawei Mate сейчас пользуется огромной популярностью в Европе. Однако после первой недели релиза обнаружилась проблема с экраном устройства, компания начала замену бракованных экземпляров.