Смартфон Vivo Nex S прошел тест на долговечность

Смартфон Vivo Nex S высоко оценили в мобильном мире. Его стильный и скромный вид стал привлекательным. Известный блоггер протестировал аппарат.

Jerry Rig Everythin проверил Vivo Nex S на долговечность. Напомним, прототип благодаря своему 6,59-дюймовому дисплею смотрится эффектно. Тонкий смартфон почти с безграничной панелью и экранным сканером, а также с выдвигающимся модулем от камеры успешно прошел испытания.





Тест прошел в стандартных рамках: погружение в воду, поджигание и скручивание. Результаты испытания блоггер выложил на YouTube.