Серия смартфонов Meizu 16 в обновленном образе

Производитель Meizu создал новый образ для новой серии аппаратов, подтвердил ресурс NC. Ожидаются устройства Meizu 16 и 16 Plus, снимки аппаратов попали в Weibo.

Дизайнеры использовали кожу для декорирования корпуса, у которого задняя часть, возможно, будет выполнена из стекла. Кромки модели будут сделаны из алюминиевого материала. Края оболочки будут изогнутыми. На снимках «засветился» молочно-белый Meizu 16.

Предполагаемый флагман, судя по фото, имеет камеру, установленную вертикально. Новый дуэт Meizu 16 получает Snapdragon 845, 6,1- и 5,6-дюймовые дисплеи, сканер отпечатков, батареи 3080 и 3600 мАч.





Стоимость моделей будет в диапазоне $480 и $530.



