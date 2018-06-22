Смартфон Oppo Find X в уникальном форм-факторе

После слайдера-телефона Nokia 7110 в мобильной индустрии не появились смартфоны с выдвигающимися элементами. Теперь Oppo стала N1 в выпуске таких аппаратов.

Дизайн Oppo Find X выполнен в стиле «slider technology». Однако некоторые эксперты приняли эту идею прохладно, они сомневаются в долговечности раздвижного модуля, сообщает Gizchina.

20 июня дебютировал Oppo Find X с уникальным дизайном. Камеры вмонтированы в выдвигающийся модуль. Разработчики отказались от дактилоскопической проверки в пользу сканера Face ID. Чтобы провести такую проверку, раздвижной механизм выдвигается из корпуса. По мнению специалистов, такое интенсивное использование модуля может привести к быстрому износу конструкции.

В Oppo это мнение не разделяют, авторы решения гарантируют бесперебойную работу конструкции в течении 5 лет.





Напомним, компания часто используют в своих аппаратах разные интересные примочки, например, в Find X Lamborghini Edition используется технология Super VOOC, которая позволяет подзарядить смартфон за 30 мин.