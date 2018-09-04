Ролик с Xiaomi Mi Mix 3 появился в сети

Утечки стали обычным явлением в мобильном мире. Некоторые производители сами организуют их, чтобы подогреть интерес пользователей. Хотя Xiaomi Mi Mix 3 не нуждался в подобной сомнительной рекламе.

Ведь IFA 2018 для двух китайских компаний оказался настоящим триумфом. Huawei и Xiaomi запомнились своими новинками — Honor Magic 2 и Xiaomi Mi Mix 3. Последний должен выйти в октябре. Неожиданно новинка «засветилась» на Weibo.





На ролике можно увидеть общий вид аппарата, переднюю камеру и разъём для наушников. Особо внимательные заметили неизвестные инструменты на Mi Mix 3. Это позволяет большинству надеяться, что в октябре поклонников Xiaomi ждут сюрпризы.