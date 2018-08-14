Флагман Xiaomi Pocophone F1 появился в продаже

Интересно, что на ресурсе OLX появился ролик с показом нового устройства Xiaomi, хотя официальное представление флагмана Pocophone F1 запланировано на 22 августа.

Короткое видео позволяет рассмотреть дизайн, упаковку и комплектацию устройства. Pocophone F1 анонсирован в качестве дешевого смартфона с достаточно хорошей мощностью. Прототип получил Snapdragon 845.





Смартфон имеет 6 ГБ ROM, поддерживаются MIUI 9 и Android 8. На бенчмарке AnTuTu Pocophone F1 заработал 270 000 очков.

На торговой площадке Pocophone F1 оценен за $490, хотя рекомендованная цена аппарата должна быть намного дешевле.