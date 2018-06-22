Смартфон VIVO Nex называют самым умным в мире

VIVO выпустила революционный флагман, претендующий на звание самого интеллектуального коммуникационного устройства, утверждает Gizchina.

В Шанхае 23 июня первым счастливчикам достанутся смартфоны VIVO Nex. Продвинутый аппарат буквально нашпигован современными технологиями и функциями. Самым захватывающим из них является Jovi AI. Наиболее значимыми функциями этой технологии являются смарт-дисплей и голосовой помощник. Автономный голосовой чип и приложение Jovi делают новинку самой интеллектуальной в мобильном мире.

Jovi AI поддерживает голосовые команды, распознавание по голосу и др. Технология позволяет работать с телефоном даже в самой шумной обстановке. Искусственный интеллект осмелится дать совет пользователю, если он заработался или наблюдаются пробки на дорогах, а также предупреждает об изменении состояния погоды.





Производитель намерен расширять опции искусственного интеллекта. Поэтому компания создает дополнительные исследовательские центры в Пекине, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу.