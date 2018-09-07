Смартфон Honor 7X установил новый рекорд продаж

07.09.2018 09:23 Наталья Орлова Клуб: Huawei

Huawei удалось раскрутить свой суббренд максимальным образом. Honor стал даже успешнее некоторых смартфонов Huawei. Марка занимает второе место по продажам в Китае, пропустив лишь Apple.


Недавно появились Honor 8X и 8X Max, которые признаны лучшими телефонами по соотношению производительность и цена. Предшественник этих аппаратов Honor 7X побил многие рекорды. С момента выхода модели было распродано 15 млн.  

Президент компании Чжао Мин заявляет, Huawei планирует реализовать 20 млн. Honor 8X, этот показатель намного превышает продажи многих известных топовых смартфонов.

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