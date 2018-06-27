Персонал Apple выражает недовольство Тимом Куком

Тим Кук встал у руля культовой компании после смерти легендарного основателя Apple Стива Джобса, которого сотрудники боготворили. Замена оказалась, по мнению персонала компании, не равнозначной.

Сегодня люди недовольны работой Тима Кука. Гендиректор за время своего правления сдал 43 позиции по результатам опроса сотрудников.

Респонденты отдают Тиму Куку 96 место в списке лояльности подчиненных. Важно отметить, опрос ведется анонимно.





Эксперты говорят, что негативное отношение работников к Куку сформировалось из-за методов руководства гендиректора, который требует соблюдать тотальную секретность в работе и держит в постоянном напряжении людей.