Функция Face Unlock появилась в Honor 7X

Популярный среднебюджетный смартфон Honor 7X начал получать обновление, включающее функцию Face Unlock.





Компания объявила, что обновление с помощью HOTA (Huawei Over the Air) до середины марта будет доставлено всем пользователям Honor 7X. Это не единственный телефон известного бренда, получивший функцию Face Unlock: первым был Honor View 10, вторым — Honor 9 Lite. Производитель не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку его линейка мобильных устройств довольно обширна.





В Honor 7X есть практически всё, что можно купить за 17 тысяч рублей. Он поставляется с двойной основной камерой (16+2 Мп), передней камерой с одним 8-мегапиксельным датчиком и 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей). Производительность обеспечивается встроенным чипсетом HiSilicon Kirin 659 и 4 ГБ оперативной памяти. Существует две версии смартфона: с 32 и 64 ГБ флеш-памяти, также имеется слот для карт microSD ёмкостью до 256 ГБ.