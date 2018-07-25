Открываются магазины Xiaomi Store и OnePlus Store

Китайские производители продолжают тревожить крупнейших поставщиков смартфонов. Скоро на ценовом и аппаратном сегментах многое должно измениться, ведь Xiaomi и OnePlus открывают фирменные торговые центры и виртуальные магазины.

Xiaomi успела охватить своими флагманами большую часть среднего сегмента, у компании есть много физических магазинов. OnePlus сосредоточена только на онлайн-продажах. В 2017 г. в Бангалоре заработал первый OnePlus Store.





Теперь свои обеты нарушают и Xiaomi, и OnePlus. Первая открывает Xiaomi Store, а вторая – открывает три центра Мумбаи, Бангалоре и Калькутте. Если Xiaomi намерена развивать интернет-продажи, то OnePlus планирует создать 15 физических торговых площадок по всему миру.