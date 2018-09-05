Новый рекорд продаж - Oppo Realme 2

Китайский производитель поставил новый рекорд за 5 минут. Oppo намерена занять более высокое место в рейтинге производителей смартфонов. Для этого компании придется потеснить Xiaomi, которая занимает 4-е место.

Серия Oppo Realme разработана по заказу Amazon. Новый Oppo Realme 2 впервые вышел в Индии. На индийском рынке в течение 5 минут распродано 200 000 аппаратов по цене $155.





Технические характеристики: 6,2 дюймовый экран — 1520x720 пикселей, аккумулятор 4230 мАч, Snapdragon 450, ОЗУ 3-4 ГБ, Android 8, оптика 13 и 2 Мп.