Xiaomi предлагает недорогое зарядное устройство

Беспроводная технология престала удивлять пользователей. Теперь высокая конкуренция позволяет им выбирать самые лучшие образцы с инновационной поддержкой.





Xiaomi привлекает внимание пользователей к своему зарядному устройству бюджетной ценой — $69. Хотя параметры продукта сделают его одним из лучших вариантов на рынке:

— можно заряжать несколько аппаратов от разных производителей;

— предусмотрены температурная защита, защита от замыкания, защита от перенапряжений и др.;

Устройство Xiaomi поступило в продажу 3 сентября.