Компания TCL возрождает смартфоны Palm

Аппарат разработан американцами, сообщают два источника – FCC и Wi-Fi Alliance. Весной TCL заявил о выходе смартфона Palm. Устройство не является флагманским.





TCL занимается выпуском смартфонов BlackBerry и Alcatel. Аппараты Palm дополнят ассортимент компании. Производитель рассекретил код продукта PVG100, также условное имя Pepito. Пока функциональные возможности устройства не уточняются, известно, что оно имеет модули Wi-Fi и Bluetooth. Смартфон будет среднебюджетным.

Смартфон разрабатывается в Сан-Франциско, судя по месту создания и имени разработчика Palm Ventures Group, аппарат имеет американскую прописку. TCL стала владелицей бренда в 2014 г.