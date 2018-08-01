Huawei представила смартфон Honor Note 10

Китайцы создали огромное устройство с супер производительным аккумулятором и The Nine — системой охлаждения, также системой Double Turbo, пишет TeknoBurada.

Смартфон оценили за $410. Huawei создал свой самый крупный смартфон с 6,95-дюймовым AMOLED — 2220х1080 пикселей, HDR10 дисплей обладает 115% охват цветовой площади.





Флагманская новинка получила SoC Kirin 970, 8 ГБ RAM, двойную оптику, батарею 5000 мАч. Android-смартфон поддерживает EMUI 8. Разработчик акцентирует внимание на The Nine — системе охлаждения и тепловой трубке. Удвоенная система CPU Turbo позволяет запустить Double Turbo с помощью аппаратной кнопки.