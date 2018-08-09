Смартфоны Nokia получают обновление Android P

Обновление Nokia начинается с модели 7 Plus. Новую версию Android получают смартфоны, реализованные в Индии. Остальные модели бренда также включены в процесс обновления, владельцы аппаратов смогут загрузить прошивку после поступления.

Что принесет Android P для смартфонов? Прошивка сделает аппарат умнее, а использование его станет простым и комфортным. Улучшения будут заметными в работе батареи, которая станет менее энергозатратной. Экран станет ярким и четким. Эти изменения сразу бросаются в глаза.





Наличие обновления проверяется через настройки.