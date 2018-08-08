Стартовала кампания скидок на Nokia X6

Смартфоны Nokia с переходом на Android набирают популярность. Отлично расходились Nokia 3, 5 и 6 во многих рынках. Бренд достиг рекордных продаж благодаря Nokia X6.

Релиз начался в Китае, пользователи оценили аппаратное обеспечение, внешний вид Nokia X6. Теперь стартовала дисконтная кампания модели. Устройство можно купить за $235.





Функции модели X6: 5,8-дюймовый экран – 2280х1080 пикселей, 3 Гб RAM, Snapdragon 636, нано SIM-ка, Android 8, двойная оптика по 16 Мп, 4G VoLTE, батарея с быстрой зарядкой 3000 мАч.