Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite уже в продаже

AliExpress выставил лот – продается смартфон Xiaomi Mi A2 Lite. По мнению большинства, выставленный смартфон, возможно, является перепрошитым Redmi 6 Pro. В комплектации отсутствует домашний интерфейс MIUI.

Анонс Mi A2 Lite состоится 24 июля, в продаже есть два лота с Mi A2 Lite за $210 и $190. Аппарат предлагается дешевле, чем в Европе. На снимке товара отсутствует знак Android One. Поэтому подлинность смартфона вызывает вопросы, а эксперты предупреждают пользователей.





Модель выходит в версиях ОЗУ 3 и 4 Гб. Цена прототипа – конкурентоспособная. Это первый опыт разработчика с чистым Android.