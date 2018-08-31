Новый процессор Qualcomm не отстает от Intel

Крупнейший производитель выпускает чипсет Snapdragon 8180, который обещает сделать Qualcomm единоличным лидером рынка. Напомним, лидерство на этом рынке удерживает Samsung.





Процессоры Snapdragon 835 и 850 позволили компании немного потеснить южнокорейского поставщика.

Qualcomm предлагает перейти в другое измерение с Snapdragon 8180 — эти новые чипсеты будут использоваться в низкочастотных высокопроизводительных мобильных аппаратах.

До настоящего времени в этом направлении работала активно Intel, которая не имела себе равных в производстве высококачественных комплектующих.